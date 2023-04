EVERNESS * “X-TREME”: AGOSTINO CAROLLO, « DOMANI PARTIRÒ PER IL GIAPPONE, UNA NAZIONE DOVE CULTURA E MUSICA HANNO UNA CONSIDERAZIONE ECCEZIONALE »

20.42 - mercoledì 12 aprile 2023

Agostino Carollo “X-TREME” vola a suonare in Giappone. Agostino Carollo ha ricevuto oggi dal Governo Giapponese il visto speciale E (Entertainer) per andare a suonare la propria musica in Giappone. Si tratta di uno speciale visto riservato agli artisti professionisti internazionali di una certa notorietà che permette di lavorare in Giappone.

Non è facile ottenere questo visto artistico perché prima ancora di presentare la domanda bisogna ricevere dal Governo Giapponese un particolare “Certificato di Eleggibilità” che attesta che l’artista ha tutti i requisiti per essere ammesso sul territorio e presentare con performance dal vivo la propria musica.

Domani 13 aprile Agostino Carollo partirà per Tokio, dove si esibirà sabato 15 aprile, con il suo nome d’arte di X-TREME, all’attesissimo “DanceMania Birthday”, grande evento che annualmente celebra la migliore musica dance elettronica e i suoi più importanti protagonisti, che si svolge al Roppongi Cube. Tra i brani in programma vi sono i suoi più grandi successi pubblicati in Giappone dalla EMI – Toshiba, tra i quali “That’s The Way”, “My Fire”, “Wonderland” e anche alcune nuove composizioni.

“Non vedo l’ora di tornare in Giappone – dice Agostino Carollo – una nazione che amo moltissimo, dove l’arte, la cultura e la musica hanno una considerazione eccezionale. Sono molto onorato poiché già è raro che gli artisti internazionali si esibiscano in Giappone, ma è veramente rarissimo che le porte si aprano per gli artisti italiani”.