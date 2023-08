CENTROSANTACHIARA.IT * “TEATRO CAPOVOLTO“: « IN PIAZZA BATTISTI LA COMICITÀ DI LOREDANA CONT, TRENTO (22/8 – 21.15) »

11.42 - giovedì 17 agosto 2023

Al Teatro Capovolto arriva l’esilarante comicità di LOREDANA CONT e del suo “Meio tardi che mai”. L’attrice e autrice trentina sarà in scena con un monologo da lei scritto e interpretato. Martedì 22 agosto, ore 21.15, Piazza Cesare Battisti (Trento).

Dopo una ricca scorpacciata di musica, è tempo di grandi risate per Teatro Capovolto, la programmazione estiva del Teatro Sociale curata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara. Martedì 22 agosto, alle ore 21.15, il palco in Piazza Cesare Battisti a Trento ospiterà la comicità di LOREDANA CONT, attrice e autrice trentina – nonché volto tra i più amati dal pubblico regionale – che sarà in scena con Meio tardi che mai, monologo da lei ideato e interpretato.

Meio tardi che mai non è altro che una chiacchierata con riflessioni, aneddoti, parlando di Trento prossima capitale europea del volontariato, parlando di sport, della società che cambia, così come del mondo del lavoro, le televisioni e tutto quello che ci circonda… Si guarda un po’ avanti e un po’ indietro, in leggerezza, ridendo, ricordando e riflettendo che per fare questo non è mai tardi. E se proprio lo fosse… mèio tardi che mai.

Prossimi appuntamenti

Il Teatro Capovolto prosegue il giorno seguente, mercoledì 23 agosto, con l’appuntamento conclusivo di Teatro Antropocene, il ciclo di appuntamenti realizzati in collaborazione con il MUSE-Museo delle Scienze. In scena ci sarà “Apologia dell’avventura”, adattamento teatrale di Manfredi Rutelli e Pietro del Soldà dal libro “La vita fuori di sé – una filosofia dell’avventura”.

Informazioni

La Stagione estiva del Teatro Sociale si inserisce all’interno del contenitore “Trento aperta 2023”, ricco palinsesto coordinato dall’Ufficio Cultura turismo eventi del Comune di Trento.

Biglietti al costo di 10 euro, disponibili su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso la biglietteria del Teatro Sociale.

Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800013952 o visitare il sito www.centrosantachiara.it