SMI – SINDACATO MEDICI ITALIANI * DIPARTIMENTO PAT SALUTE: PAOLI, « HA ACCETTATO DI DISCUTERE LE CRITICITÀ, IN CAPO A MEDICINA GENERALE »

Finalmente qualcuno ci fa sapere come intende governare la sanità territoriale prossimamente, in riferimento ai settori dei medici convenzionati. Meglio tardi che mai.

Ricordiamo a tutti che l’attuazione di quanto previsto dall’art.8 comma 2 Acn deve avvenire a seguito di un Accordo collettivo Provinciale da perfezionarsi nei prossimi dodici mesi, decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione presentati oggi in Piazza Dante.

Loro, con le correzioni richieste da noi oggi, andranno in Delibera di Giunta Pat prima dell’11 agosto. Mancherà in quel momento poco più di due mesi per definire le aspettative dei nostri medici in questa Legislatura.

Diamo atto quindi al Dipartimento salute per avere lavorato in maniera discreta, in questi ultimi dodici mesi, al fine di presentarci un corposo programma attuativo, impegnativo, ma che va verso il miglioramento della situazione di forte disagio della nostra popolazione e dei nostri medici.

Che va soprattutto, nella direzione da noi auspicata quando, dieci anni fa, firmai a Roma l’atto di indirizzo della medicina generale comprendente AFT e UCCP, conseguenti delle attuali MGI e RPL. Allora incomprese, oggi richieste a gran voce in seguito agli accadimenti del Pnrr. Interpretate, finalmente, nella loro giusta funzione.

Ringraziamo pure l’Assessore per aver accettato di iniziare a discutere le criticità attualmente in capo ai medici di medicina generale, che hanno quasi completato il loro percorso di inserimento nelle medicine di gruppo integrate a genesi aziendale, volute con successo totale, fortemente, da Smi, dalla direzione generale aziendale e dalle altre organizzazioni sindacali della Medicina generale.

Oggi abbiamo come Smi (Sindacato medici italiani) sottolineato anche gli obiettivi provinciali finalizzati, ai sensi dell’art 4 Acn, alle esigenze territoriali delle nostre alte terre come di pianura e urbe, tenendo conto anche degli indirizzi di politica sanitaria nazionale in tema di attuazione degli obiettivi prioritari.

Declinàti nel Piano nazionale delle criticità e nel Governo delle liste d’attesa, oltre che nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Per finire all’art.13 ACN di definizione aziendale.

La maggior parte dei programmi presentati fino ad oggi dalla politica trentina non ne fa il benché minimo accenno.

