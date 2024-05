FORZA ITALIA – CAMERA DEPUTATI * RICORDO PRESIDENTE BERLUSCONI: FERRANTE, « MENTRE COMBATTEVA COME UN LEONE PREPARAVA IL TERRENO PER LA SUA CANDIDATURA ALLE EUROPEE » (VIDEO)

16.43 - domenica 5 maggio 2024

“5.5.2023, un anno fa. Un anno fa. Mentre combatteva come un leone, come solo un uomo della sua tempra può fare, continuava a lavorare e a preparare il terreno per la sua candidatura alle elezioni europee. Ci manchi tanto Presidente”. Così Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al MIT in un post su Instagram ha ricordato e postato il video del Presidente Berlusconi trasmesso alla convention azzurra di Milano dello scorso anno