RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ * « NICOLA PORRO INTERVISTERÀ PAOLO SCARONI, EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI ENEL ED ENI »

10.38 - domenica 09 ottobre 2022

Su crisi del gas e caro-bollette Nicola Porro intervisterà Paolo Scaroni, ex amministratore delegato di Enel e di Eni, domani sera a “Quarta Repubblica”, il talkshow sull’attualità politica ed economia in onda ogni lunedì su Retequattro, a partire dalle 21.30. In primo piano anche la formazione del governo dopo il successo di Giorgia Meloni alle Politiche e un focus sul fotovoltaico e sulle altre fonti di energia rinnovabili.

Tra gli ospiti della puntata, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana, la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino, il consulente del settore energetico Antonio Rizzo, il professore di Fisica chimica all’Università di Modena Franco Battaglia, l’ex deputato dei Verdi Paolo Cento, il sociologo Renato Mannheimer, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci (presidente Colap), l’imprenditore Francesco Borgomeo, i giornalisti Paolo Del Debbio, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Eric Jozsef e Marco Pucciarelli, suor Anna Monia Alfieri e Hoara Borselli.

Il faccia a faccia della settimana sarà con l’amministratore delegato di Toyota Motor Italia Luigi Ksawery Lucà.

Da segnalare, inoltre, un viaggio nei condomini dove è stato staccato il gas perché alcuni residenti non sono riusciti a pagare la bolletta, le testimonianze degli olivicoltori alle prese con il forte aumento dei costi per la produzione di olio e un servizio sulla nuova Ztl di Milano che impedisce l’ingresso e la circolazione ai veicoli più inquinanti.

Anche domani l’opinione di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.