RAI 3 * “CHI L’HA VISTO?“: 8 MAGGIO 2024 ORE 21.20 « LA SCOPERTA DI PIERA MAGGIO DELLE MICROSPIE / IL CASO DI PAOLO MACCARIO » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

17.15 - mercoledì 8 maggio 2024

Con la scoperta di Piera Maggio, che trova ancora collegate alla rete elettrica delle microspie installate probabilmente vent’anni fa, all’epoca della scomparsa della piccola Denise Pipitone si apre questa puntata di “Chi l’ha visto?”. Poi il caso di Paolo Maccario, gravemente malato, ricoverato in una casa di cura in Ucraina che vuole tornare a casa in Italia: finalmente la svolta dopo che proprio la trasmissione ha sollevato il caso. Infine, la storia di Franco, innamoratosi via social di una persona che si faceva passare per la famosa cantante Dua Lipa: prima di sparire aveva fatto un importante versamento in bitcoin. A chi? Chi lo ha ingannato?