CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * « SABATO 14 NOVEMBRE IN STUDIO AMBRA ANGIOLINI, MANUELA ARCURI E DODI BATTAGLIA »

Sabato 14 novembre, su Canale 5, alle ore 16.15, appuntamento con le storie e le emozioni di Verissimo.

Silvia Toffanin accoglierà in studio per un’intensa intervista Ambra Angiolini, fresca di pubblicazione del suo primo libro dal titolo “InFame” e tra qualche giorno su Canale 5 con la seconda stagione della serie “Il silenzio dell’acqua”.

In esclusiva l’attrice Manuela Arcuri racconterà per la prima volta in tv la sua verità sulla storia d’amore con Gabriel Garko.

Ospite del talk show anche Alba Parietti, che parlerà del rapporto con suo figlio Francesco Oppini tra i concorrenti di “Gf Vip”.

E ancora, in studio Dodi Battaglia ricorderà l’amico e batterista storico dei Pooh Stefano D’Orazio, scomparso settimana scorsa a causa del Covid.

Infine, a Verissimo Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia nata sotto i riflettori di “Uomini e donne” e sempre più innamorata.