PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ASSEMBLEA CIA – AGRICOLTORI TRENTINO: TONINA, « NON SACRIFICHEREMO A CAUSA L’EMERGENZA GUERRA GLI IMPEGNI CHE CI SIAMO ASSUNTI, NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE »

17.01 - sabato 12 marzo 2022

Tonina: sull’energia piano per sviluppare le rinnovabili aiutando le famiglie. Zanotelli: centrali ricerca e gestione del rischio. Il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e l’assessore all’agricoltura all’assemblea di Cia-Agricoltori Italiani Trentino. Il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore all’ambiente, Mario Tonina e l’assessore all’agricoltura e foreste Giulia Zanotelli hanno partecipato all’assemblea elettiva di Cia-Agricoltori Italiani Trentino che si è tenuta nella sede della Fondazione Edmund Mach a San Michele all’Adige. Presente anche l’assessore agli enti locali, Mattia Gottardi.

“Questo è un momento drammatico per l’Italia, l’Europa e il mondo. Stavamo iniziando a uscire dall’emergenza creata dalla pandemia, ora lo scoppio della guerra getta le nostre vite nell’apprensione e nell’incertezza. Ciò vale per chi è colpito in prima persona dalla guerra, e il pensiero va innanzitutto ai profughi e alle tante persone di origine ucraina che vivono in Trentino” ha esordito il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore all’ambiente, Mario Tonina.

“La guerra in Ucraina avrà forti contraccolpi economici, con cui già ora dobbiamo fare i conti, anche sul settore agricolo. Ma non vorrei si pensasse di sacrificare, a causa dell’emergenza, gli impegni che ci siamo assunti nei confronti appunto dell’ambiente, dell’ecosistema, del futuro delle giovani generazioni, e che abbiamo riassunto anche nella Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile” ha detto ancora il vicepresidente Tonina.

“Al contrario, proprio la situazione di dipendenza da fonti energetiche esterne al nostro Paese, che questo conflitto ha evidenziato in maniera così brutale, deve spingerci ad adottare soluzioni nuove, ad alimentare strategie capaci di coniugare la salvaguardia ambientale e la lotta al cambiamento climatico con il soddisfacimento dei bisogni espressi dal sistema economico e dai cittadini. Come Giunta provinciale abbiamo già avviato un iter per dare un sostegno concreto alle famiglie in emergenza per il caro-bollette, ma vogliamo anche guardare oltre. Stiamo infatti ponendo le basi per un piano strutturale sull’energia e la prima iniziativa sarà quella di un pacchetto di incentivi per le famiglie che vogliono installare impianti fotovoltaici, sfruttando il 50% di detrazione fiscale prevista a livello nazionale e associandola per il restante 50% alla rateizzazione del costo dell’impianto in bolletta. Con i 4 Bim, Dolomiti Energia, le imprese artigiane che lavorano nel settore, i Consorzi elettrici, la Cooperazione vogliamo poi stringere un patto sul fotovoltaico per dare una spinta allo sviluppo delle energie rinnovabili” ha concluso il vicepresidente Tonina.

Di fronte alle tante esigenze e necessità del mondo agricolo, ha chiarito l’assessore Zanotelli, “si risponde con la centralità della ricerca e della gestione del rischio, ambiti fondamentali e su cui la Provincia autonoma vuole continuare a puntare anche rispetto alla crisi che si è manifestata con lo scoppio della pandemia prima e della guerra ora. Il nostro compito assieme ai rappresentanti del mondo agricolo è veicolarne l’importanza in un’ottica di sostegno economico delle nostre aziende”.

“Alle nostre aziende serve competitività, innovazione e preservazione del territorio – ha aggiunto l’assessore Zanotelli – E’ importante poi fare sistema e sinergie tra settori diversi, lavorare insieme, coniugando sempre più turismo e agricoltura”. Il quadro complessivo, anche alla luce degli ultimi eventi, “è cambiato e occorre fare delle scelte, a partire del Piano di sviluppo rurale, su cui occorre non avere paura del dialogo e del confronto. E puntare assieme su obiettivi e strategie senza timore del cambiamento”. Per quanto riguarda l’aumento dei costi energetici, l’assessore Zanotelli ha sottolineato come la Giunta cercherà di fare la sua parte per venire incontro alle difficoltà che sta affrontando anche il settore agricolo.