RETE – “È SEMPRE CARTABIANCA“ * PUNTATA DEL 7 MAGGIO 2024, « OSPITE SPECIALE GINO CECCHETTIN / INTERVENTO DI ELLY SCHLEIN » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

17.10 - mercoledì 8 maggio 2024

In questa puntata: ospite speciale Gino Cecchettin, padre di Giulia e autore del libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”; l’intervento di Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico; inchieste sulla povertà e sul lusso in Italia; lavoro sottopagato e salario minimo; la resistenza “No Ponte” in Sicilia; alloggi popolari sfitti a Milano. Intervengono: Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia; Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle; Irene Tinagli, Partito Democratico; Matilde Siracusano, Forza Italia; i giornalisti Alessandro Sallusti, Concita De Gregorio, Andrea Scanzi, Francesco Borgonovo, Roberto Poletti; Marina La Rosa.