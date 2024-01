COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * OSSERVATORIO CRIMINALITÀ: PREFETTO SANTARELLI, « AL VIA LE GIORNATE FORMATIVE CON ORDINI PROFESSIONALI E ASSOCIAZIONI CATEGORIA »

13.57 - giovedì 25 gennaio 2024

Si è tenuta stamattina presso il Commissariato del Governo per la provincia di Trento la quarta riunione operativa dell’Osservatorio permanente sulla criminalità e sulle possibili infiltrazioni nel tessuto economico provinciale, presieduta dal Viceprefetto Vicario dr. Massimo Di Donato, costituito in attuazione del “Protocollo d’intesa per la sicurezza della provincia di Trento” tra il commissariato del Governo, la provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle autonomie locali.

L’organismo, composto da rappresentati delle Forze dell’ordine, istituzioni e stakeholders pubblici, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali provinciali, ha tra le sue finalità la valorizzazione dei monitoraggi promossi dal procuratore distrettuale antimafia di Trento e la condivisione di iniziative utili ad intercettare eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità nel contesto socio-economico locale.

Nel corso dell’incontro sono state fissate delle giornate formative che si terranno nel mese di aprile finalizzate a sensibilizzare, in particolare, gli ordini professionali, le associazioni di categoria di Confesercenti, Confindustria, A.N.C.E., Coldiretti in merito alle modalità ed alle corrette procedure da seguire per effettuare segnalazioni di operazioni sospette di natura finanziaria, realizzate anche con fondi di provenienza illecita.

Tali iniziative, che saranno realizzate grazie al prezioso contributo della Banca d’Italia, verteranno su problematiche connesse alla collaborazione attiva, alle operazioni sospette ed agli indici sintomatici di operazioni anomale, come l’utilizzo anomalo di denaro contante e mezzi di pagamento virtuali.