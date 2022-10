TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI NOTO PER PORTA A PORTA: « FDI AL 28%, CALA IL PD E SI AVVICINA IL M5S » (DATI 13/10)

08.31 - venerdì 21 ottobre 2022

Sondaggi Noto: Fdi al 28%, cala il Pd e si avvicina il M5S. I sondaggi Noto per Porta a Porta andati in onda durante la puntata del 13 ottobre danno Fratelli d’Italia in forte ascesa. Sono infatti due i punti guadagnati dal partito guidato da Giorgia Meloni rispetto alle Politiche del 25 settembre. Ora Fratelli d’Italia ha un consenso pari al 28%. Staccatissimo il Pd che perde sei decimi e scivola al 18,5%. Percorso contrario fa il Movimento 5 Stelle che approfitta del momento difficile dei dem e incrementa il suo bottino di voti dello 0,6% portandosi al 16%. In flessione le altre due forze di centrodestra: la Lega si attesta all’8,5% (-0,3%) mentre Forza Italia è all’8% (-0,1%), raggiunta da Azione/Italia Viva in crescita di due decimi.

Fonte: Noto

La lista Verdi/Sinistra Italiana (4%) è l’ultima forza politica sopra la soglia di sbarramento del 4%. Sotto troviamo +Europa in calo di tre decimi al 2,5%, Impegno Civico e Noi Moderati (entrambi all’1%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,5%.

Fonte: Noto