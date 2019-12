ITAS MUTUA – ITAS VITA * ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI DEL TRENTINO: « ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON 45 SCUOLE DI SCI E OLTRE 2.000 ASSOCIATI » (INTERVISTA PRESIDENTE LORENZ)

Al via l’accordo tra ITAS Mutua, ITAS Vita e l’Associazione dei Maestri di Sci del Trentino. A.M.S.T., l’associazione che raggruppa le scuole di sci del Trentino, diventa partner di ITAS. L’accordo è stato firmato alla presenza dei massimi vertici della Compagnia e del sodalizio che conta 45 scuole di sci per oltre 2.000 associati.

ITAS e A.M.S.T., l’associazione che coordina le attività delle scuole di sci presenti sul territorio trentino, hanno firmato un accordo che ha come obiettivo principale quello di sostenere e sviluppare progetti di interesse comune, favorendo la diffusione della cultura assicurativa e previdenziale.

L’accordo, di durata annuale, prevede tra l’altro di uniformare in tutte le agenzie ITAS l’offerta di prodotti specifici alle esigenze professionali e personali dei maestri di sci e fornire all’associazione servizi adeguati al ruolo centrale che l’associazione riveste nella categoria dei maestri della disciplina sportiva.

Nel concreto, ITAS riserverà vantaggi esclusivi e agevolazioni a tutti i maestri di sci associati ad A.M.S.T. sui prodotti Danni (polizze infortuni e malattia), sui prodotti Vita, sui prodotti dedicati per l’esercizio di attività professionali collaterali dei maestri di sci, sui prodotti di previdenza complementare, sui prodotti di risparmio gestito e sui prodotti puro rischio.

Utilizzando i migliori prodotti assicurativi, ITAS ha voluto evitare la creazione di pacchetti standardizzati. Con il supporto della rete di agenti della Compagnia e dei loro collaboratori, saranno gli stessi maestri di sci a scegliere come modulare le singole garanzie in base alle esigenze di infortunio e di malattia individuali e del proprio nucleo famigliare.

Grazie a questa nuova partnership inoltre, A.M.S.T. applicherà uno sconto del 10% ai soci assicurati ITAS, per tutte le attività promosse nei corsi di sci individuali e collettivi (esclusi solo i periodi di altissima stagione).

Commenta Raffaele Agrusti, amministratore delegato ITAS: “Il forte radicamento nel territorio, la volontà di essere vicini alle persone e di promuovere la cultura della sicurezza, spingono ITAS a ricercare partner con cui sia possibile condividere un comune patrimonio ideale. L’attività svolta dai maestri di sci non è solo legata alla formazione sulle piste, ma contempla anche attività dedicate ai giovani e alla sicurezza in generale, per questo vogliamo impegnarci per rendere queste realtà sempre più tutelate e consapevoli anche dal punto di vista assicurativo. La sensibilità dei nostri agenti rappresenta uno dei punti di forza della Compagnia che, anche grazie a loro, riesce a soddisfare al meglio le esigenze espresse dalle diverse realtà associative.”

A.M.S.T. è infatti un’associazione che coordina le attività delle scuole di sci presenti sul territorio trentino, promuovendo gli interessi della categoria dei maestri attraverso la diffusione della pratica dello sci e della cultura dello sport; incoraggia e sostiene la formazione continua e la sicurezza dei suoi associati, sviluppando e promuovendo iniziative e convenzioni.

“Siamo molto grati alla Compagnia per l’attenzione che ci ha dedicato con questa convenzione. – afferma Alberto Kostner, presidente A.M.S.T. – ITAS è un importante punto di riferimento in tutte le valli dove lavorano i nostri associati e poter essere affiancati dai suoi agenti, rappresenta per noi e per i nostri clienti, un’occasione fondamentale per lavorare in modo più sicuro e professionale.”

ITAS sta inoltre portando avanti un lavoro di studio su specifiche coperture assicurative per le scuole di sci presenti sul territorio con lo scopo di ampliare l’offerta e incontrare ogni esigenza di sicurezza e di previdenza.