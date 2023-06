RAI 3 – “MEZZ’ORA IN PIÙ” E “IL MONDO CHE VERRÀ” * « TRA GLI OSPITI: ANTONIO LOPEZ – PAOLO MIELI – IAN BREMMER (18/6) »

11.27 - domenica 18 giugno 2023

La scomparsa di Silvio Berlusconi e la ricaduta sugli equilibri politici italiani ed europei e sul destino delle sue aziende; il Ddl sulla riforma della Giustizia presentato dal ministro Carlo Nordio; il percorso della candidatura di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane, dopo la nuova incriminazione secondo cui avrebbe nascosto documenti riservati dopo avere lasciato la Casa Bianca e ostacolato le indagini dell’Fbi sul caso: sono questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà”, in onda oggi domenica 18 giugno a partire dalle 14,30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata: l’ex segretario generale del Partito Popolare Europeo Antonio Lopez, lo storico ed editorialista del Corriere della Sera Paolo Mieli, il direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, il capo della redazione milanese de La Repubblica Francesco Manacorda, il politologo e fondatore di Eurasia Group Ian Bremmer.