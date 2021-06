LEGA CAMERA * RIAPERTURE: BINELLI, « GRAZIE ALLA NOSTRA TENACIA RIPARTE L’ECONOMIA ED IL TURISMO, AVEVAMO DATO DELLE GARANZIE AGLI ITALIANI E COSÌ È STATO »

“Bar, ristoranti e diverse attività anche legate al turismo possono finalmente riaprire grazie alla tenacia della Lega. La decisione di Matteo Salvini di far parte del governo è servita anche a questo: far ripartire il Paese sia in termini economici che di impiego. Siamo contenti che abbia prevalso la ragione legata, ovviamente, alla sicurezza sanitaria. Avevamo dato delle garanzie agli italiani e così è stato. La ripartenza è davvero la strada giusta per lasciarci alle spalle dei lunghi mesi di difficoltà”.

Lo affermano in una nota Diego Binelli, capogruppo, e tutti i deputati della Lega componenti della Commissione Attività produttive e Turismo.