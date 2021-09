FBK * INTERNET OF THINGS – INDUSTRIA 4.0: « PARTNERSHIP CON “SILICON AUSTRIA LABS“, PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI ELETTRONICI INTELLIGENTI »

Il centro di ricerca austriaco Silicon Austria Labs (SAL) e l’istituto di ricerca italiano Fondazione Bruno Kessler (FBK) stanno avviando una collaborazione di ricerca allo scopo di sviluppare metodi e processi che aumentino l’affidabilità delle apparecchiature elettroniche.

“Nell’Internet of Things (IoT) e nella produzione industriale digitalizzata (Industria 4.0), miliardi di dispositivi sono costantemente connessi. Diventa quindi imprescindibile che i dispositivi elettronici su cui essi poggiano siano affidabili, ovvero che funzionino senza problemi, in molti casi per anni o addirittura decenni”, spiega Ingo Pill, Staff Scientist del SAL di Graz ed esperto nel campo dell’intelligenza artificiale e dei sistemi elettronici ad alta affidabilità.

“L’obiettivo della cooperazione di ricerca tra SAL e FBK è quindi, tra le altre cose, sviluppare insieme approcci formali per valutare e garantire l’affidabilità di sistemi e concetti intelligenti (parzialmente) autonomi per abilitare l’intelligenza artificiale affidabile in un sistema “embedded”.”

“Per essere il leader della tecnologia, l’Europa ha bisogno di collaborazione transnazionale”.

Il Centro per la Digital Industry (DICenter) di FBK, con sede a Trento, si concentra sulle tecnologie digitali nell’industria manifatturiera, sviluppando applicazioni per sistemi critici, sistemi adattivi e autonomi e nell’area della percezione, diagnosi e previsione, per citarne alcune. L’area di ricerca Embedded Systems di SAL mira a consentire l’interazione intelligente di sistemi elettronici con il loro ambiente cyber-fisico. Nell’ambito della cooperazione tra i due istituti di ricerca, verranno avviati progetti di ricerca strategica, richieste di finanziamento e progetti di cooperazione con partner industriali nonché esperienze di mobilità per il personale di ricerca ed eventi scientifici.

“Affinché l’Europa possa posizionarsi come leader tecnologico nella competizione a livello mondiale, si rende necessaria una cooperazione transnazionale tra istituti di ricerca, università e imprese. Non siamo solo noi di SAL a trarre beneficio dal condividere il nostro know-how e le nostre capacità e quelle del rinomato istituto di ricerca FBK, ma questa cooperazione arricchisce anche il panorama della ricerca europea nel campo dei sistemi elettronici al massimo grado”, afferma Gerald Murauer, Amministratore delegato di SAL.

“Ciò che il DICenter di FBK e SAL hanno in comune è la missione di fornire approcci risolutivi per le sfide chiave del 21mo secolo e quindi essere di sostegno all’industria e alla società nella transizione digitale. Sono convinto che questa collaborazione contribuirà all’ulteriore sviluppo dell’affidabilità dei sistemi elettronici”, ha affermato Alessandro Cimatti, Direttore per la Digital Industry presso l’Istituto di ricerca Fondazione Bruno Kessler.

*

Informazioni sulla Fondazione Bruno Kessler (FBK)

La Fondazione Bruno Kessler (FBK), con sede a Trento (Italia), dispone di 11 centri di ricerca che si occupano di tecnologia e innovazione in vari ambiti, nonché delle scienze umane e sociali. All’interno di FBK lavorano oltre 400 ricercatori ed essa vanta un’area laboratori di 3.500 m², di cui 700 m² di camera bianca altamente attrezzata. Il Digital Industry Center (DICenter) di FBK si occupa di tecnologie digitali per l’industria manifatturiera e dei trasporti, fornendo metodi avanzati per la progettazione, la diagnosi e il funzionamento di sistemi complessi, oltre allo sviluppo di applicazioni in molti settori critici.

*

Informazioni su Silicon Austria Labs

Silicon Austria Labs GmbH (SAL) è il principale centro di ricerca austriaco per i sistemi elettronici, che costituiscono la spina dorsale tecnologica della digitalizzazione. Nelle sedi di Graz, Villach e Linz vengono condotte ricerche nei settori dei Sistemi di Sensori, dell’Elettronica di Potenza, dei sistemi RF, delle tecnologie di integrazione dei sistemi e dei sistemi integrati su soluzioni orientate al futuro per la tutela dell’ambiente, la salute, l’energia, la mobilità e la sicurezza. SAL riunisce i principali attori dell’industria e della scienza e quindi preziose competenze e know-how e conduce ricerche collaborative e orientate all’applicazione lungo l’intera catena del valore. I progetti di cooperazione sono cofinanziati da SAL e consentono un avvio di progetto rapido e privo di insidie burocratiche. Così, SAL plasma il l’hub high-tech Austria ed Europa e dispiega il futuro.