UIL SCUOLA – TRENTINO * CCPL ATA – AE – FP – INFANZIA: DI FIORE, « FIRMATO L’ACCORDO DI RINNOVO CONTRATTUALE 2022 – 2024, STRALCIO PARTE ECONOMICA »

14.15 - domenica 5 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Rinnovo CCPL ATA, AE, FP e Infanzia. Su richiesta UIL SCUOLA IMPEGNO TECNICO sulle PROGRESSIONI ORIZZONTALI UIL SCUOLA FIRMA.

DI Fiore: “In risposta alla nostra richiesta avanzata a Fugatti, Gerosa e Comper, l’Amministrazione provinciale ha inviato riscontro con formale impegno sulle progressioni di carriera: pronti a negoziare contrattualmente un modello di attribuzione a regime delle PO.” Dopo un mese di trattativa non facile, UIL SCUOLA ha firmato l’accordo di rinnovo contrattuale per il personale ATA, Assistenti Educatori e docenti della Scuola dell’Infanzia e della Formazione Professionale 2022 – 2024, stralcio parte economica.

Sulla busta paga di maggio le lavoratrici e i lavoratori troveranno l’aumento contrattuale e gli arretrati a partire da gennaio 2024.

Una trattativa non facile, perché l’ipotesi di accordo presentata un mese fa e prontamente sottoscritta da tutti gli altri sindacati non riportava nulla sulle progressioni orizzontali di carriera (un sistema che vogliamo inserito nel contratto). Dopo un mese di note e contro note, proprio nella giornata di martedì 29 aprile il dottor Luca Comper, dirigente generale Dipartimento Organizzazione e Personale e componente di APRaN, in accordo dottoressa Francesca Mussino, dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura, ha fatto pervenire alla UIL Scuola una nota di impegno sulla negoziazione proprio delle PEO. Per questa ragione, in extremis, la nostra Organizzazione sindacale ha sottoscritto l’accordo economico in via definitiva.

Vi è poi un secondo motivo che ci ha indotto a firmare, ad apporre comunque una nostra “firma tecnica” sull’accordo 22-24: una ragione che abbiamo fatto inserire attraverso una nostra nota a verbale.

“Gli istituti contrattuali, in riferimento alle relazioni sindacali ed al diritto di partecipare alla negoziazione decentrata escludono le Organizzazioni sindacali non firmatarie.” Non volendo abdicare al nostro compito di rappresentanza delle persone, con i loro diritti – le loro richieste ed esigenze, la UIL Scuola si è trovata quindi nella necessità di apporre firma tecnica al rinnovo contrattuale 2022-2024.

Resta l’amaro in bocca per essere rimasti sindacalmente soli e, quindi, per non essere riusciti a far inserire in contratto un articolo che rendesse stabili, a regime, le progressioni di carriera: progressioni che nel resto del nostro Paese sono attribuite a tutto il personale della Scuola.

Di Fiore: “Una proposta noi l’avevamo avanzata. Inserire tra le disposizioni finali, un impegno delle parti a regolare un sistema stabile di progressioni orizzontali di carriera, ma vincolato ad una valutazione oggettiva e trasparente. “I requisiti necessari per il riconoscimento del periodo orizzontale successivo, saranno legati alla presenza in servizio, all’aver svolto i corsi di formazione obbligatoria, all’assolvimento degli obblighi di servizio in assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa”. Ora godiamoci gli aumenti che, pur non stratosferici, sono i primi ad essere attribuiti su tutto il territorio nazionale già da questo maggio 2024. A partire da giugno pretenderemo che l’impegno tecnico sia onorato ovvero che si avvii il confronto negoziale.