APT GARDA DOLOMITI (TN) * “FSA BIKE FESTIVAL”: RIGATTI, « 2.500 I PARTECIPANTI E 1.500 BICICLETTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, RISULTATO CHE CI RENDE ORGOGLIOSI »

13.39 - domenica 5 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La 30ª edizione di FSA Bike Festival Riva del Garda si avvia alla conclusione nella giornata finale di apertura al pubblico, che conferma i numeri di partecipazione degli anni passati e che per l’ultima volta quest’anno ha la possibilità di scoprire le novità degli oltre 200 espositori e 400 marchi presenti, in attesa della prossima edizione. Con un’area Expo di 30.000 mq, la più grande dei suoi 30 anni di storia, oltre 2.500 partecipanti alle diverse gare del festival, più di 1.500 biciclette da testare a disposizione del pubblico, FSA Bike Festival Riva del Garda si conferma l’evento bike principale della stagione e uno dei più importanti appuntamenti a livello europeo.

“Erano alte le aspettative nei confronti di questa trentesima edizione del Bike Festival, la prima organizzata direttamente da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., e mi sento di affermare che l’evento è stato ancora una volta un grande successo – ha dichiarato il presidente di Garda Trentino Silvio Rigatti – È un risultato che ci rende molto orgogliosi, possibile anche grazie alla collaborazione con tantissime associazioni e categorie del territorio, Trentino Marketing, il Comune di Riva del Garda e molti altri enti e realtà che ringrazio di cuore. Mi piace paragonare il Bike Festival a una grande e rodata orchestra, che performa al massimo grazie al lavoro e alla passione di tutti i suoi componenti”.

Nel corso della quarta e ultima giornata del festival, nel parco Miralago è andato in scena lo Scott Junior Trophy, dove i biker più giovani hanno seguito le orme dei professionisti su un percorso da 250 a 3.500 metri. Più di 450 biker in erba dai 3 ai 14 anni si sono dati battaglia in pista guadagnandosi una meritata medaglia da finisher.

L’ultimo giorno di FSA Bike Festival Riva del Garda è stato anche l’occasione per annunciare le date ufficiali dell’edizione 2025: appuntamento tra un anno dall’1 al 4 maggio, con diverse idee già in cantiere per rendere il 31° Bike Festival sempre più innovativo.