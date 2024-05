CONSIGLIO PAT * CHICO FORTI: PRESIDENTE SOINI, «LE ISTITUZIONI CHE HANNO LAVORATO A LUNGO, PER RAGGIUNGERE IL DIFFICILE TRAGUARDO»

12.59 - sabato 18 maggio 2024

Come Presidente del Consiglio provinciale esprimo grande soddisfazione, prima di tutto dal punto di vista umano, per il rientro in Italia di Chico Forti. Al di là delle valutazioni giudiziarie la sua drammatica vicenda, che dura da ben 24 anni, è stata vissuta con partecipazione e intensità dalla comunità trentina. Una mobilitazione civile che si e rivelata un indispensabile sostegno per le istituzioni che hanno lavorato a lungo per raggiungere il difficile e complesso traguardo del ritorno in Italia di Chico Forti.