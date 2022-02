RAI 1 – “ L’AMICA GENIALE “ * ST 3 EP 2 PUNTATA DEL 6 FEBBRAIO 2022, « PIETRO È A NAPOLI PER CONOSCERE I FUTURI SUOCERI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

13:13 - 7/02/2022

L’amica genialeSt 3 Ep 2 – La febbre. Pietro è a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Elena è molto nervosa, ma il suo promesso sposo e la famiglia Greco vanno d’accordo mentre la madre si lamenta e cerca di farle cambiare idea sul rito civile. Lila, che lavora in una fabbrica di salumi, manda a chiamare Elena. L’ambiente insalubre e gli estenuanti orari di lavoro l’hanno fatta ammalare e, per questo, chiede all’amica di sempre di prometterle di prendersi cura del figlio Gennaro qualora le succedesse qualcosa.

