GIORGIO ECCHER * CONCERTO MR. RAIN: « SOLO UN “CONTRIBUTO” DI 5 EURO A PARTECIPANTE, LA DIFFERENZA A CARICO DI “ZIO PAPERONE PAT” »

13.37 - venerdì 22 settembre 2023

Caro direttore Franceschi,

credo l’attuale Giunta Provinciale di Trento ed il suo Presidente Maurizio Fugatti siano arrivati al top della loro incapacità di gestire il denaro dei cittadini trentini.

Oltre ad aver speso una follia per in concerto di Vasco Rossi, adesso il Fugatti Presidente “investe” ad un mese dalla tornata elettorale del 22 ottobre, altri 800 mila euro anche per il concerto di Mr Rain, chiedendo solo un “contributo” di 5 euro a partecipante. La differenza dell’importo e dei costi a carico di “Zio Paperone Pat”.

Speriamo che i trentini il 22 ottobre si risveglino da questo incubo durato cinque anni, di sole promesse ma di fatti ben pochi (concerti a parte).

Giorgio Eccher

Candidato Alternativa Popolare

Divina Presidente