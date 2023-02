MERIGHI – ULIVIERI – MARTINELLI – BORT – ZANNINI – NORDIO (ASSOCIAZIONE LAICI) * MINACCE: « SOLIDARIETÀ AL CONSIGLIERE GIACOMINI, GLI AUTORI SIANO PRESTO PUNITI »

18.12 - venerdì 10 febbraio 2023

L’Associazione Laici per i diritti civile esprime vicinanza e solidarietà all’amico e consigliere Alessandro Giacomini per le minacce e gli insulti ricevuti (persino da un prete che lo vorrebbe al rogo) condannando fermamente tali atti che riteniamo essere attacchi gratuiti alla libertà stessa di tutti i cittadini. L’associazione auspica che tali individui autori di queste intimidazioni vengano presto riconosciuti e puniti.

Ci preoccupa molto il clima violento rivolto a chi, come Giacomini, ha espresso la propria idea, peraltro suffragata da dati scientifici, su un tema che apre a risvolti importanti per la vita di ognun* soprattutto se legate al proprio credo, al diritto all’autodeterminazione che ogni persona ha il diritto di fare se fossimo davvero in uno Stato laico e che in questo Paese invece trovano ostacoli e attacchi.

Direttivo Laici

Claudia Merighi

Tommaso Ulivieri

Lucia Martinelli

Fabrizia Bort

Jacopo Zannini

Alessandro Nordio