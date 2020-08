FRATELLI D’ITALIA – SENATO * AMMINISTRATIVE 2020: « L’ON. GIORGIA MELONI DOMANI 1/9 A TRENTO, CONFERENZA STAMPA CON IL CANDIDATO SINDACO ANDREA MERLER (PARCO SAN MARCO – 15.30) »

Elezioni: martedì 1 Giorgia Meloni a Trento, conferenza stampa in Parco San Marco. Il presidente nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni sarà a Trento martedì 1° settembre pomeriggio, primo leader nazionale in campagna elettorale in Trentino. Alle ore 15.30 terrà una conferenza stampa in Parco San Marco, nell’area Terramia. Interverranno il senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, commissario del partito e il candidato a sindaco Andrea Merler. Saranno presenti anche il coordinatore regionale Alessandro Urzi, il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi e i candidati a sindaco di Arco, Riva del Garda, Rovereto, Mori e Cavalese, comuni nei quali è presente la lista di Fratelli d’Italia.