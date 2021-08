PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO – CHIUSURA STRADA: « TECNICI AL LAVORO SULLA STATALE 421 TRA I COMUNI DI SAN LORENZO DORSINO E MOLVENO, SI STANNO RIPRISTINANDO LE PROTEZIONI PARAMASSI »

Al lavoro sulla statale 421 tra S. Lorenzo Dorsino e Molveno. Tecnici al lavoro sulla strada statale 421 tra i comuni di S. Lorenzo Dorsino e Molveno che è chiusa da quando, nella tarda mattinata di sabato scorso, un grosso masso è crollato dalla parete soprastante finendo poco a nord dell’uscita della nuova galleria tra S. Lorenzo e Nembia.

Si stanno ripristinando le protezioni paramassi che sono state danneggiate e si stanno posizionando blocchi di cemento a protezione della carreggiata, con l’obiettivo di riaprire in sicurezza la strada a senso unico alternato nel più breve tempo possibile e comunque entro domani sera. Se ne è parlato questa mattina in un incontro con gli amministratori di S. Lorenzo Dorsino, Molveno e Andalo che si è tenuto presso il palazzo della Provincia e a cui ha partecipato anche il vicepresidente della Provincia.

Dal momento del crollo sono stati fatti anche dei sopralluoghi, con l’ausilio di un drone e dell’elicottero. Dopo gli interventi più urgenti che sono in fase di realizzazione, sono previsti su quella tratta stradale – è stato ribadito nel corso dell’incontro – ulteriori lavori di messa in sicurezza.

Dell’intervento fanno parte la realizzazione di una serie di barriere paramassi a difesa dei crolli rocciosi e la rettifica di un tratto di strada (dalla chilometrica 27+360 alla chilometrica 28+100).

Per quanto riguarda le barriere paramassi è stata espletata la gara di appalto lo scorso mese di maggio e si prevede di iniziare i lavori nel prossimo mese di settembre. L’importo dei lavori, al lordo del ribasso d’asta, ammonta ad euro 1.464.460,19 di cui euro 129.732,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo complessivo di progetto ammonta ad euro 2.100.000.

Per i lavori di rettifica, è stato completato il progetto definitivo ed è attualmente in corso di redazione la progettazione esecutiva che si prevede di completare entro il prossimo dicembre. L’appalto dei lavori è previsto nel 2022 mentre l’inizio dei lavori è previsto per il secondo semestre dello stesso anno.

L’importo dei lavori, secondo le previsioni del progetto definitivo, al lordo del ribasso d’asta, ammonta ad euro 2.424.200 di cui euro 194.100 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Durante l’incontro di questa mattina è stata anche ribadita la volontà da parte della Provincia di proseguire il confronto con le amministrazioni locali su ulteriori interventi strutturali, che considerino anche l’ipotesi galleria, che sono però, è stato ricordato anche oggi, di un altro ordine di grandezza in termini economici e di tempi di realizzazione. E’ condivisa comunque la consapevolezza sull’importanza di quella via di comunicazione sia per i turisti che per i numerosi residenti in zona che si spostano su quella strada anche per motivi di lavoro.