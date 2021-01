PROCURA REPUBBLICA BOLZANO * SCOMPARSA COPPIA: « ARRESTATO BENNO NEUMAIR, A SEGUITO DI ALCUNI RECENTI ELEMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE INDAGINI »

A seguito di alcuni recenti elementi acquisiti nel corso delle indagini la Procura della Repubblica di Bolzano ha disposto nella serata di ieri l’arresto di Benno Neumair, con l’accusa di duplice omicidio ed occultamento dei cadaveri dei genitori Neumair Peter e Perselli Laura.

Nei termini processuali previsti dall’art. 390 c.p.p. verrà richiesta la convalida del fermo al giudice per le indagini preliminari. A tutela delle indagini e del diritto di difesa allo stato non possono essere comunicate ulteriori informazioni.

Benno Neumair si trova ora recluso in carcere in via Dante a Bolzano.