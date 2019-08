PAT * LUNEDì AL CINEMA: « IL 26 /8 NEL CORTILE DELLE SCUOLE CRISPI A TRENTO IL FILM “IL CONFORMISTA” »

Lunedì al cinema: “Il conformista”, Nell’ambito della rassegna del Cinema in Cortile, il 26 agosto nel cortile delle scuole Crispi a Trento.

Il 26 agosto viene proiettata l’ultima pellicola della rassegna “Lunedì al cinema”, dedicata al regista Bernardo Bertolucci e promossa da Comune di Trento, Trentino Film Commission e Opera universitaria nell’ambito del Cinema in Cortile. In cartellone figura il film “Il conformista”. Il prezzo del biglietto è di 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto per ragazzi fino a 15 anni). La proiezione inizierà alle 21 nel cortile delle scuole Crispi di Trento, in caso di pioggia sarà sospesa; la vendita dei biglietti inizia alle 20.

Sinossi:

Marcello Clerici è una spia della polizia politica fascista. Mentre la seconda guerra mondiale è alle porte, parte alla volta di Parigi in viaggio di nozze. Ma quello che nemmeno la moglie Giulia deve sapere, è che la luna di miele in realtà è una copertura: Marcello, infatti, deve eliminare il suo ex professore ora dissidente antifascista. In un intreccio di vicende politiche e a tratti passionali, Marcello sente vacillare la sua fede nel regime e s’innamora della moglie del professore. A compiere la sua missione ci penserà coraggiosamente qualcun altro.

Info:

Ingresso: intero 5€, ridotto 3€

Cortile scuole Crispi – Bonporti, via S. Giovanni Bosco, Trento ore 21 fino a esaurimento posti.

La vendita dei biglietti inizia un’ora prima della proiezione; in caso di pioggia la proiezione è sospesa.