CGIL FP – TRENTINO * VVF PAT: DIASPRO, “ SOMMOZZATORI NON VACCINATI, BENE LA SCELTA DI PREVEDERE IL TAMPONE GRATUITO PER TUTTO SETTEMBRE “

Il segretario generale della Fp Cgil, Luigi Diaspro, interviene sulla questione dei sommozzatori.

Bene la scelta della task force di prevedere tampone gratuito per i sommozzatori non vaccinati per tutto il mese di settembre, al fine di garantire il servizio del nucleo elicotteri dei VV.FF. e favorire una migliore comprensione del tema vaccinale da parte di operatori, ma non è sufficiente.

Non solo l’elicottero ma anche gli altri mezzi del soccorso sono ambienti ristretti e gli ambiti di intervento sono di stretto contatto con gli operatori sanitari, per questo è necessario che le misure di sicurezza adottate siano estese a tutti i servizi, al fine di garantire una linea di sicurezza effettiva e costante. Occorrono quindi misure omogenee e coerenti con la natura dei servizi che tutto il Corpo dei VV.FF. garantisce sul territorio per garantire il servizio, gli utenti e gli stessi colleghi vaccinati.

A livello nazionale, ad esempio, è stata emanata una disposizione che prevede anche per i servizi di vigilanza antincendio il possesso del Green Pass. Riteniamo quindi necessario chiedere un confronto con il Dirigente Generale per comprendere meglio la situazione e le possibili soluzioni alla luce delle norme attualmente vigenti.