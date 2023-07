ISA – ISTITUTO ATESINO SVILUPPO (TRENTO) * QUOTE SOCIETARIE: « ACCORDO PER RILEVARE UN ULTERIORE 5% DI BORGOSESIA (FINANZA E IMMOBILIARE) »

19.27 - giovedì 13 luglio 2023

Borgosesia (borgosesiaspa.it/chi-siamo/), società quotata su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari.

Il 30 marzo era stato annunciato l’accordo tra l’Istituto Atesino di Sviluppo (ISA, holding operativa da oltre 90 anni in Trentino-Alto Adige e nelle regioni limitrofe, focalizzata sull’acquisto di partecipazioni con un’ottica di lungo periodo) e Dama per l’acquisizione del 19,685% del capitale di Borgosesia per € 8,27 milioni, oltre ad un earn-out.

Nel comunicato odierno, tra le altre cose, Borgosesia comunica di aver preso atto del rafforzamento della posizione di ISA che ha raggiunto un accordo relativo al trasferimento della partecipazione detenuta da DDM in Borgosesia, pari al 5% del capitale. Tale accordo è subordinato al nulla osta delle Autorità di Vigilanza. Inoltre, nell’ambito dell’accordo, ISA (assieme ad altri investitori) ha acquistato tutte le note sottoscritte nell’ambito della cartolarizzazione AssetCo, per un valore nominale di circa € 6 milioni.

In una logica di razionalizzazione e ottimizzazione operativa, il Consiglio di Amministrazione di Borgosesia Spa ha oggi deliberato il riassetto delle partecipazioni in società del settore alternative prevedendo che le stesse vengano fatte tutte confluire in BGS Alternative che quindi, al pari di Borgosesia Real Estate per quello immobiliare, assumerà il ruolo di sub holding del settore.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di cooptare nel Comitato Esecutivo l’Ing. Stefano Pedrini, che per effetto di tale nomina perde il requisito di indipendenza, e ha contemporaneamente integrato il Comitato Nomine con la presenza del Dott. Roberto De Miranda e della Dott.ssa Francesca Pasquali (Consigliere Indipendente).

Infine, ha preso atto del rafforzamento della posizione del socio ISA che ha raggiunto un accordo – subordinato al nulla osta delle Autorità di Vigilanza – in ordine al trasferimento della partecipazione detenuta da DDM in Borgosesia (pari al 5% del capitale) ed in tale contesto – a favore della stessa ISA e di altri investitori – l’acquisto di tutte le note sottoscritte nell’ambito della cartolarizzazione AssetCO (pari a nominali Euro 6.000.250).

In questo quadro Borgosesia Spa ha aderito alla richiesta di DDM di risoluzione anticipata dell’accordo di coinvestimento a suo tempo stipulato, potendo contare su ulteriori opportunità di sviluppo con l’azionista di riferimento nel campo degli investimenti in assets alternativi e potendo perseguire nuove ulteriori collaborazioni con altri operatori di mercato.