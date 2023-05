ZAMBELLI (CONSIGLIERE COMUNE ROVERETO) * INTERROGAZIONE « IN MERITO ALLE EVENTUALI CANDIDATURA DI ASSESSORI COMUNALI + DIMISSIONI SINDACO VALDUGA »

17.20 - martedì 9 maggio 2023

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco – Al Vicesindaco

Rovereto, lì 09 maggio 2023

OGGETTO: elezioni provinciali/eventuali candidature di sindaco e membri della giunta comunale.

E’ notizia di questi giorni la posizione del Sindaco di Trento Ianeselli rispetto all’eventualità di candidature di membri della sua giunta comunale alle prossime elezioni provinciali. La sua opinione è netta: un assessore non può svolgere in modo compiuto e sereno il proprio ruolo istituzionale nel caso in cui fosse direttamene coinvolto nella competizione elettorale e di conseguenza ne chiederà le dimissioni.

Condividiamo la sua posizione e chiediamo la medesima chiarezza anche per la seconda città del Trentino. Non è intenzione dell’interrogante conoscere oggi eventuali candidature di assessori, ma chiediamo al Sindaco – e all’eventuale futuro sindaco facente funzioni – se ha intenzione di condizionare le pur legittime aspirazioni di qualche assessore comunale.

Pur non essendoci motivi di ineleggibilità in capo agli assessori talvolta i Sindaci, ultimo in ordine di tempo quello di Trento, per correttezza e rispetto nei confronti della cittadinanza impongono agli assessori le dimissioni all’atto dell’ufficializzazione della candidatura, oppure il ritiro delle deleghe.

Prima di tutto ciò occorre, però, sapere anche l’orientamento del Sindaco circa la sua investitura a candidato presidente del centrosinistra che richiederà inevitabilmente le sue dimissioni. Al Consiglio Comunale non ha mai spiegato questa scelta così come non lo ha mai fatto con la città.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere comunale

I N T E R R O G A

Il Sindaco e il Vicesindaco, per sapere:

– Quale orientamento intenda assumere rispetto al mantenimento delle deleghe per quegli assessori che volessero candidarsi alle elezioni provinciali. Oppure quale sia l’intendimento del futuro sindaco facente funzioni qualora le dimissioni del sindaco intervenissero anzitempo rispetto alla facoltà di scelta degli assessori.

Il Sindaco per sapere:

– Le ragioni che lo spingono ad abbandonare anticipatamente il Comune di Rovereto e il suo orientamento circa le tempistiche delle dimissioni necessarie alla sua eleggibilità.

Ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale si chiede risposta verbale.

-Andrea Zambelli-

Consigliere Comunale “Rovereto con Zambelli”