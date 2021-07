PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FORMAZIONE: « NUOVE PROPOSTE DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO, DA OGGI ONLINE SUL SITO DI IPRASE »

Formazione: nuove proposte di sviluppo professionale per il personale scolastico.Da oggi online sul sito di IPRASE.

È online da oggi sul sito di IPRASE (Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa) il nuovo programma di formazione e aggiornamento rivolto a tutto il personale scolastico. Il piano di formazione viene proposto in continuità con l’intenso lavoro svolto nel difficile periodo dell’emergenza, e con l’obiettivo di poter valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella scuola.

Le attività formative presentate sono suddivise in aree tematiche: ciascuna area si caratterizza per una propria specificità e peculiarità e, nel contempo, si colloca all’interno di un unico piano formativo coerente e articolato.

L’offerta è molto ampia e spazia dall’area delle lingue classiche alle lingue straniere; dall’area artistico-espressiva-sportiva, ai temi molto attuali della scuola digitale; dalle competenze chiave di cittadinanza, all’orientamento e non ultimo ai temi rivolti alla salute e al benessere.

Tutte le attività sono consultabili al link. Le informazioni e gli aggiornamenti di dettaglio, relativi alle singole attività formative e di ricerca, sono disponibili cliccando all’interno di ogni tessera del puzzle. Eventuali nuove iniziative saranno rese via via disponibili in ciascuna area tematica e comunicate al personale tramite newsletter.