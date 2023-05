MINISTERO GIUSTIZIA – SOTTOSEGRETARIO OSTELLARI: CARCERE TRENTO, « VISITA CON ON. CATTOI E TESTOR, ” IMPIEGHEREMO I DETENUTI NELLA PUBBLICA UTILITÀ ” »

16.52 - martedì 9 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Carcere Trento: Ostellari, impiegheremo i detenuti nella pubblica utilità. “Ho partecipato personalmente ai primi due incontri già intercorsi nelle scorse settimane, a Trento e a Roma, cui ne sono seguiti altri. Il dialogo fra le parti per raggiungere rapidamente una soluzione è in corso. La voce dei trentini e del personale della Casa circondariale sarà ascoltata e le risposte arriveranno. Posso già annunciare che, in poche settimane, potremo già mettere a disposizione della Comunità trentina un’aliquota di detenuti da impegnare in lavori di pubblica utilità”.

È quanto ha dichiarato il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari durante l’incontro istituzionale al dicastero voluto dalle parlamentari della Lega Vanessa Cattoi ed Elena Testor. “Siamo molto soddisfatte delle parole del sottosegretario – hanno dichiarato alla fine dell’incontro Cattoi e Testor – quelle di oggi sono la migliore risposta alle critiche che piovono da diverse parti sull’operato del governo nei confronti del nostro territorio. Dal tono del colloquio con Ostellari siamo convinte che in tempi brevi si troverà una soluzione anche per quanto riguarda le dotazioni organiche del personale di Polizia penitenziaria.”

*

Nella foto da sinistra a destra: Elena Testor, Andrea Ostellari e Vanessa Cattoi