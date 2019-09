PAT * SALVATAGGIO CARIGE: FUGATTI, « è MOTIVO DI ORGOGLIO PENSARE CHE LE NOSTRE CASSE RURALI SIANO RISULTATE DECISIVE NELL’OPERAZIONE FINANZIARIA  »

Carige, la soddisfazione di Fugatti: Decisivo il ruolo del sistema trentino. Viene salutata con soddisfazione e legittimo orgoglio anche in Provincia l’entrata di Cassa Centrale nel cuore dell’operazione di salvataggio della Cassa di risparmio di Genova, all’indomani dell’assemblea degli azionisti di Carige. Positivo infatti il commento del presidente della Provincia autonoma di Tento, Maurizio Fugatti.

“Pensare che le nostre Casse rurali, tramite Cassa Centrale Banca, siano risultate decisive per un’operazione finanziaria di questa portata a livello nazionale fino a qualche mese fa non era sicuramente prevedibile e questo è un motivo di forte orgoglio per il sistema trentino. Un intervento importante, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche per la tutela di tutti i risparmiatori che hanno investito nella banca ligure e di coloro che ci lavorano”.