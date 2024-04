PAT * BRENNERO: FUGATTI, « DIFENDERE IL LAVORO NEI CAMPI SIGNIFICA ANCHE TUTELARE LA SALUTE DEI CONSUMATORI » (VIDEOINTERVISTA)

19.49 - lunedì 8 aprile 2024

Il presidente oggi al Brennero alla manifestazione per la difesa delle produzioni Made in Italy. Manifestazione Coldiretti, Fugatti: “Difendere il reddito agricolo è difendere la salute dei cittadini”. Il presidente della Provincia autonoma di Trento è intervenuto nella giornata di oggi alla manifestazione indetta da Coldiretti al valico del Brennero per la difesa del Made in Italy e per richiedere l’obbligo di trasparenza dell’origine in etichetta per tutti i prodotti agroalimentari in commercio nei paesi EU.

Sul palco, accanto al presidente di Coldiretti Trentino, Gianluca Barbacovi, e al presidente nazionale dell’associazione, Ettore Prandini, Fugatti ha toccato diversi temi sui quali ha sostenuto la necessità di un sostegno alla categoria da parte delle istituzioni.

“Difendere il lavoro nei campi e il suo giusto riconoscimento significa anche tutelare la salute dei consumatori e la garanzia della qualità dei prodotti che ognuno di noi mette in tavola ogni giorno – le parole del presidente Fugatti -. Oltre alla non equa retribuzione per quanto prodotto, le difficoltà affrontate dal settore sono tante, dal carico burocratico alle tante normative stringenti che le aziende agricole sono tenute a rispettare lungo tutta la filiera, fino ai grandi carnivori. Su tutti questi temi noi ci siamo e continueremo a lavorare per sostenere un comparto fondamentale per l’economia, per la tutela del territorio e per la salute delle persone” ha concluso Fugatti.