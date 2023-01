CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “FAVOLE DI CARTA“: « ATTIVITÀ PER FAMIGLIE, DOMENICA 29 GENNAIO ORE 15.00 »

09.48 - venerdì 27 gennaio 2023

Favole di carta, attività per famiglie. domenica 29 gennaio ore 15.00. Castello del Buonconsiglio. Astute volpi e rane invidiose, ingegnose cicogne e corvi vanitosi, lupi beffardi e placidi buoi sono solo alcuni degli animali protagonisti delle favole affrescate nelle lunette della Stua Della Famea, il luogo in cui la corte vescovile un tempo si riuniva per mangiare e…imparare!

L’ascolto delle favole di Fedro e Esopo, fornisce tuttora utili consigli di comportamento a grandi e piccini, da tenere a mente durante il laboratorio che permetterà ad ognuno di realizzare la propria favola di carta.

Domenica 5 febbraio 2023 torna la #domenicalmuseo, iniziativa che consente l’ingresso gratuito al Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno e Castel Thun (le diverse attività e i servizi restano a pagamento). Torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura e della Provincia autonoma di Trento che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei, nei parchi archeologici statali e nei musei provinciali.