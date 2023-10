APT VAL DI FASSA (TN) * “MELAVERDE” – CANALE 5: « SORAGA E DINTORNI, LA BELLEZZA DELL’AUTUNNO DOLOMITICO (29/10 -11.50) »

18.20 - venerdì 27 ottobre 2023

“Melaverde” torna nella magica Val di Fassa. Domenica 29 ottobre, alle 11.50 su Canale 5, va in onda la puntata girata, tra Soraga e dintorni, che racconta la bellezza dell’autunno dolomitico. I colori, ma anche i sapori e le storie dell’autunno della Val di Fassa sono al centro della puntata di “Melaverde”, in onda domenica 29 ottobre alle ore 11.50 su Canale 5. Produzione e troupe del programma della rete ammiraglia di Mediaset, che da venticinque anni narra il territorio attraverso agricoltura, gastronomia e tradizioni, a fine settembre sono tornati in Val di Fassa (nel 2022 erano state girate un altro paio di puntate. a maggio e settembre) assieme all’amata conduttrice Ellen Hidding alla scoperta della “bella stagione” sulle Dolomiti.

La puntata inedita dal titolo “Magica Valle” descrive bene le esperienze che Ellen vive, tra Soraga e dintorni. Decisamente poetico il giro con Paolo Brunel, di Malga Piè, che l’accompagna tra prati e boschi a bordo di una carrozza, trainata da possenti cavalli norici dal manto nero lucidissimo. Non solo, la conduttrice visita con Paolo la stalla, dalla pulizia invidiabile, e incontra sui pascoli nei dintorni della struttura le mucche e pure il giovane toro Franz. Non manca il racconto degli altri aspetti della malga, dalla colazione con prodotti freschi come latte, yogurt e torte fatte in casa, illustrata da Erika Brunel, figlia di Paolo e ottima cavallerizza, all’accoglienza nel ristorante e nelle camere, alla cura dell’orto, alla tranquillità di un luogo che, specie tra settembre e ottobre, è decisamente amabile.

Divertente, è il caso di dire, è l’incontro di Ellen con Renato Decrestina, che come dice lui “mastica legno” da quando è bambino. Renato, mantenendo lo spirito del fanciullino, nel suo laboratorio-negozio di Soraga, da sempre costruisce giocattoli in legno: trottole, cavallini a dondolo, culle per le bambole, ma anche orologi, quadri, utensili per la cucina e piccoli elementi d’arredo.

Tra i passatempi di Renato, Ellen scopre anche le antiche origini dei giocattoli in legno in Val di Fassa e nelle vallate limitrofe. Svago e relax tra le acque la conduttrice li sperimenta, poi, alle QC Terme Dolomiti di Pozza, che in questa stagione registra il picco di affluenza.

Come da tradizione, “Melaverde” offre spunti di gusto e nella valle ladina lo fa con lo chef Marco Pederiva, dell’Hotel Arnica di Soraga, che in compagnia di Ellen, di fronte alle telecamere, illustra due tra i suoi piatti di cui va più orgoglioso: i “Ravioli con formaggio di Fassa, patate e speck” e il “Parfait di prugne con pane speziato”.

Infine, nella puntata che propone girati pure in Val di Gresta, c’è spazio anche per Maurizio Rossini, ceo di Trentino Marketing. Rossini, nel corso di una passeggiata con Ellen Hidding sui prati panoramici di Tamion, presenta l’autunno nella provincia trentina con le proposte, le offerte, le iniziative della “bella stagione” autunnale che, da qualche anno, attira un numero sempre crescente di ospiti. La puntata di “Meleverde” è stata supportata da Apt Val di Fassa in collaborazione con Trentino Marketing. Ulteriori informazioni: www.fassa.com