VOLKSBANK * RISULTATI SEMESTRALI 2023: PRESIDENTE LADURNER, « UTILE NETTO A 53 MILIONI, RISULTATI SODDISFACENTI CHE RINFORZANO IL PERCORSO INIZIATO TRE ANNI FA »

Volksbank semestrale solida con tutti i fondamentali in miglioramento. Il Cda ha approvato oggi i risultati semestrali 2023 di Volksbank, con un utile netto di oltre 53 milioni di euro. Il patrimonio netto tangibile continua a salire e raggiunge 864 milioni di euro, pari a 18,1 euro per azione. Il Presidente Ladurner: “Risultati soddisfacenti che rinforzano il percorso iniziato tre anni fa”.

I risultati del primo semestre 2023 di Volksbank confermano un andamento solido e costante in tutte le principali aree di business, dalla gestione della liquidità delle famiglie ed imprese, ai finanziamenti, dalla attività transazionale alla gestione degli investimenti fino alla copertura dei rischi. È ormai in chiusura il Piano industriale Sustainable 2023, che ha superato tutti gli obiettivi economici/finanziari prefissati, ed il Consiglio di Amministrazione ed il Management hanno avviato i lavori del Piano industriale 2023-2026.

Tra i risultati principali, emergono:

– uno sviluppo positivo dei volumi clientela intermediati, con una lieve crescita della raccolta diretta e degli impieghi ed un ottimo sviluppo della raccolta indiretta (sia amministrata che gestita) in crescita del 7,1%;

– un incremento dei ricavi caratteristici della Banca, arrivati ad oltre 190 milioni di euro, grazie ad una crescita del margine da interessi ed una tenuta del margine commissionale;

– un’ulteriore riduzione del rischio creditizio che ha consentito di ridurre ancora il costo del rischio. La quota netta del portafoglio dei crediti deteriorati sul portafoglio complessivo (NPL Ratio netto) è giunta ormai al 2,1%;

– una contenuta crescita dei costi, nonostante l’effetto inflattivo, che ha consentito una riduzione del Cost Income Ratio (CIR, rapporto tra costi e ricavi) della Banca al 47,8%, tra i migliori nell’ambito delle banche commerciali italiane;

– un’eccellente redditività netta, con un rendimento del patrimonio (RoTE) al 13,1%, che si attesta ad un ottimo livello ben superiore alla media italiana ed europea.

Il patrimonio netto tangibile di Volksbank è pertanto in ulteriore crescita a 864 milioni di euro ed un coefficiente patrimoniale (TCR phased-in) al 16,7%.

In accordo con i principi contabili IAS 12, par. 46, i risultati non tengono conto della cosiddetta «imposta straordinaria sugli extraprofitti delle Banche» in corso di emanazione. I relativi effetti saranno rilevati nel secondo semestre, conformemente alle disposizioni applicabili.

Il Presidente Lukas Ladurner ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dei risultati del primo semestre 2023 di Volksbank. Ancora una volta i collaboratori della Banca dimostrano la capacità di anticipare le sfide ed affrontarle con determinazione ed unità d’intenti. Desidero ringraziarli personalmente anche a nome del Consiglio di amministrazione. La solidità della Banca e i buoni risultati ci hanno permesso di attuare una serie di iniziative che hanno restituito valore al territorio: per i clienti, che hanno beneficiato ad esempio dello sconto sui mutui prima casa; per le associazioni che sviluppano attività in ambito sportivo, culturale e sociale, supportate dalla Banca; per i collaboratori, verso i quali mostriamo costante attenzione in una logica di “welfare allargato”; per la società che beneficia degli oltre 26 milioni di euro di tasse pagate da Volksbank nel semestre”.

Il Direttore Generale Alberto Naef ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti del primo semestre 2023, soprattutto perché i significativi risultati economico finanziari sono supportati da uno sviluppo armonico dei dati non finanziari. In primis registriamo con piacere la crescita della soddisfazione della clientela e l’incremento dei clienti in tutte le sedi della Banca, perché ripagano lo sforzo di professionalità e dedizione alla clientela delle nostre collaboratrici e collaboratori. Abbiamo supportato le famiglie ed imprese del Triveneto nel primo semestre con oltre 1 miliardo di euro di nuovi finanziamenti e continueremo anche in futuro ad essere motori positivi per il territorio. Questo percorso è sempre più apprezzato anche dalle società esterne, in particolare le Agenzie di Rating, che valutano favorevolmente sia la solidità della Banca, che la resilienza del suo modello di business, che l’impegno ESG a 360°. In particolare, ci ha fatto piacere ottenere la label “IGI Company 2023” da ET.Group, a testimonianza del miglioramento delle pratiche di Governance all’interno dell’azienda”.

HIGHLIGHTS ( )

Risultato netto:

 utile del primo semestre a +53,5 milioni, rispetto ai +31,6 milioni del primo semestre 2022;

Risultato corrente al lordo delle imposte:

 in crescita a 79,6 milioni, rispetto ai 47,1 milioni del primo semestre 2022;

Costi operativi:

 costi complessivi in aumento del +12,3% a 103,1 milioni rispetto a 91,8 milioni del primo semestre 2022;

 spese per il personale a 56,8 milioni, in crescita del +8,4%rispetto ai 52,4 milioni del primo semestre 2022;

 altre spese amministrative, senza tenere conto dei contributi ed oneri riguardanti il sistema bancario, a 36,0 milioni, in crescita del +8,1% rispetto ai 33,3 milioni del primo semestre 2022;

Elevata efficienza:

 cost/income ratio al 47,8% nei primi 6 mesi del 2023 rispetto al 51,0% dello stesso periodo del 2022;

Costo del rischio:

 nei 6 mesi pari a 28 pb annualizzati;

Miglioramento della qualità del credito:

 gestione proattiva del credito, con fondi rettificativi su crediti deteriorati pari a 205,1 milioni, rispetto ai 216,5 milioni del primo semestre 2022 a conferma dell’efficacia dell’azione di workout;

 stock di crediti deteriorati lordi scende a 358 milioni, contro i 384 milioni di fine 2022. Il NPL ratio lordo scende al 4,7%, rispetto al 5,0% di fine 2022. Il NPL ratio netto scende al 2,1%, rispetto al 2,3% di fine 2022;

Elevati livelli di copertura dei crediti deteriorati:

 il livello di copertura dei crediti deteriorati sale al 57,3%, rispetto al 56,3% di fine 2022. La copertura sulle sofferenze sale al 72,5% (era 70,7% a fine 2022), quella delle inadempienze probabili sale al 46,0% (era 44,8% a fine 2022) mentre quella degli scaduti scende al 27,6% (era 29,9% a fine 2022);

 solido buffer di riserva sui crediti in bonis, con una copertura del 1,29%;

Forte solidità patrimoniale: i coefficienti patrimoniali si confermano in crescita e ampiamente superiori ai minimi richiesti:

 Core Tier 1 ratio phased-in al 14,9%, invariato rispetto al 14,9% di fine 2022;

Core Tier 1 ratio fully loaded al 14,7%, in crescita rispetto al 14,4% di fine 2022;

 Total Capital Ratio phased-in al 16,7%, invariato rispetto al 16,7% di fine 2022;

Total Capital Ratio fully loaded al 16,5%, in crescita rispetto al 16,2% di fine 2022;

Elevata liquidità e funding:

 a giugno 2023, attività prontamente liquidabili per 2.879 milioni; ampiamente rispettati i requisiti di liquidità Liquidity Coverage Ratio e Net Stable Funding Ratio;

 Le operazioni di finanziamento con BCE per ottimizzare il costo del funding e supportare gli investimenti delle famiglie e delle imprese sono state alla fine del primo semestre 2023 pari a 1.450 milioni, interamente costituite da TLTRO III;

Supporto all’economia e presenza attiva a sostegno del territorio:

circa 1,0 miliardi di nuovi crediti alle famiglie ed alle PMI;

SINTESI DEI RISULTATI

Il Consiglio di Amministrazione di Volksbank ha approvato in data odierna gli schemi del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023.

I risultati del 2023 confermano la capacità di Volksbank di affrontare efficacemente la complessità del contesto e di creare stabilmente valore per tutti gli stakeholder, con un utile netto pari a 53,5 milioni. Le scelte strategiche perseguite hanno permesso a Volksbank di confermarsi come una delle banche più solide a livello nazionale, i cui punti di forza, oltre alla qualità del credito ed al supporto all’economia reale grazie all’erogazione di 1 miliardo di credito dedicato alle famiglie e imprese del territorio, sono costituite dal livello dei coefficienti patrimoniali, da una robusta liquidità e da un leverage contenuto.

Il modello di business radicato e resiliente, con crescente diversificazione nelle fonti reddituali e la crescente flessibilità nella gestione dei costi operativi, oltre che la costante azione di riduzione dei crediti deteriorati conseguita nell’ultimo triennio, hanno ridotto ulteriormente il basso profilo di rischio della Banca.

Il nuovo contesto, profondamente mutato, trova Volksbank preparata, grazie al posizionamento consolidato nel corso dell’ultimo triennio, grazie anche al rafforzamento dell’offerta di prodotti ed innovazione nel campo della personal finance, del risparmio gestito e dei prodotti assicurativi nonché grazie alla gestione efficace e proattiva del rischio di credito, sia mediante mantenimento di livelli di copertura prudenti sia mediante specifiche azioni di rafforzamento dei processi di erogazione e monitoraggio dei rischi, consentendole di rafforzare il proprio ruolo di punto di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale del territorio.