AZIONE UNIVERSITARIA TRENTO * “DOLOMITI PRIDE: « PATROCINO EVENTO DI UNITN, PRENDIAMO LE DISTANZE DALLA CONCESSIONE DELL’UTILIZZO DEL SIMBOLO DI ATENEO »

12.26 - giovedì 25 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Patrocinio al Dolomiti Pride: la posizione di Azione Universitaria. Apprendiamo che l’Università degli Studi di Trento ha deciso di patrocinare il Dolomiti Pride che si terrà il prossimo 3 Giugno, con la conseguente concessione di utilizzo del simbolo di Ateneo per le locandine e per le attività promosse durante tale manifestazione. Senza ribadire l’ovvio, ossia che Azione Universitaria sarà sempre contro ogni forma di discriminazione ed è sempre pronta a battersi per la tutela dei diritti di tutti, siamo però costretti a evidenziare che in altre occasioni tali manifestazioni sono divenute palcoscenico di atti di esibizionismo oltremisura.

Riteniamo che l’egida di UNITN sia quantomeno inopportuna. In altre occasioni, infatti, durante i Pride sono state fatte sfilare immagini che offendono il sentimento religioso e le sensibilità diverse da quelle degli organizzatori: dalle immagini sacre vilipese attraverso l’esposizione di forme falliche, persone in atteggiamenti che usano la sessualità come strumento di provocazione e non di rivendicazione di diritti, arrivando finanche a simulare attività sessuali offerte alla tribuna pubblica, compresa quella dei minori.

Riteniamo, dunque, la concessione del patrocinio inadeguata rispetto le finalità dell’Università, intesa come luogo di formazione e invitiamo chi di competenza a rivalutare la posizione assunta, proprio al fine di tutelare la nostra Università, la nostra Comunità Accademica e quella studentesca che non si riconosce nella spettacolarizzazione delle preferenze sessuali con danno degli stessi principi a cui queste manifestazioni intenderebbero ispirarsi, trasformando in farsa un tema molto serio.

Purtroppo, quando una manifestazione trascende nei modi, anche le giuste rivendicazioni vengono oscurate e il nostro Ateneo – a nostro avviso – non deve risultare danneggiato nella credibilità e autorevolezza.

Dunque, prendiamo le distanze da questa decisione e invitiamo gli organi di Ateneo a riconsiderare la concessione di patrocinio, tornando sui propri passi. L’Università, altrimenti, si assumerebbe la responsabilità di quanto dovesse accadere nel corso della manifestazione, senza distinzione fra i vari eventi ad essa collegati e ciò non è giusto nei confronti di tutte le componenti della comunità accademica, studenti in primis, e di tutta la cittadinanza che nella Università crede e investe. UNITN è un’eccellenza sul panorama nazionale e internazionale, tuteliamola.

*

Giulia Clara Balestrieri

Per Azione Universitaria