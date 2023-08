AIDAA * LUPI DELLA LESSINIA: « IL CONSIGLIO DI STATO BLOCCA ORDINANZA ABBATTIMENTI, FUGATTI SI FERMI E RAGIONI »

20.23 - venerdì 11 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

LUPI DELLA LESSINIA. CONSIGLIO DI STATO BLOCCA ORDINANZA ABBATTIMENTI . AIDAA: FUGATTI SI FERMI E RAGIONI.

“La politica del presidente Fugatti in merito alla fauna selvatica oggi subisce due pesanti sconfitte, Ispra e i dati del Pacobace dicono chiaramente che non esiste alcun presupposto per abbattere l’Orsa F36 come lui vorrebbe e il Consiglio di Stato ha bloccato la sua ordinanza per abbattere i due lupi della Lessinia.

Due sconfitte cocenti che farebbero pensare che le cose siano sbagliate a qualunque politico di buon senso. Invece di rilanciare con la richiesta della Legge Speciale il Presidente Fugatti farebbe bene a dare una calmata ai suoi propositi di abbattimento che fino ad ora l’hanno portato a nulla e sarebbe buona cosa se cominciasse a riflettere su soluzioni diverse che non prevedano per forza la morte di orsi o lupi, decisioni queste che tra l’altro creano un clima di impossibilità a qualsiasi discussione sul merito con chiunque”. Questa la nota dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA dopo aver appreso la decisione del Consiglio di Stato che blocca l’ordinanza di abbattimento dei due lupi della Lessinia firmata dal presidente della provincia di Trento Fugatti.