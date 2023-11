VOLKSBANK * CDA: « DELIBERATA ASSEGNAZIONE GRATUITA DI 2,3 MLN DI AZIONI, NEL 2023 REMUNERATI PER 50 MLN I SOCI »

16.56 - venerdì 10 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Volksbank: il CdA delibera l’assegnazione gratuita di 2,3 mln di azioni. Nell’anno 2023 circa 50 mln euro di remunerazione ai soci. In data 10 novembre 2023 il CdA di Banca Popolare dell’Alto Adige ha dato seguito alla delibera dell’Assemblea Soci dello scorso 1° aprile 2023, determinando in 1:20 il rapporto di azioni assegnate gratuitamente ai soci.

Banca Popolare dell’Alto Adige – Volksbank comunica che in data odierna, 10 novembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha dato seguito alla delibera dell’Assemblea Ordinaria del 1° aprile 2023 che aveva deciso per l’assegnazione gratuita di azioni ai soci, tra l’altro delle azioni riacquistate in sede di buyback ed in sede di trasformazione in società per azioni, nella forbice tra 1 azione gratuita ogni 20 azioni detenute ed 1 azione gratuita ogni 30 azioni detenute.

Visto il successo dell’operazione di buyback, che ha terminato la sua efficacia il 27 ottobre 2023, riacquistando oltre 1,8 milioni di azioni, il Consiglio di Amministrazione odierno ha ritenuto di deliberare il rapporto massimo di 1 azione ogni 20 azioni detenute, con una distribuzione complessiva di 2,3 mln di azioni per un controvalore di poco inferiore a 20 mln euro.

Tutti i possessori di azioni Volksbank-Banca Popolare dell’Alto Adige alla data del 7 dicembre 2023 (record date), pertanto, riceveranno (con data valuta 14 dicembre 2023) un’azione gratuita ogni 20 azioni detenute, con un rendimento addizionale del 5% che, unito al rendimento del 7% ottenuto grazie al dividendo di oltre 30 mln euro distribuito ad aprile 2023, porta il rendimento complessivo dell’azione BPAA ad oltre il 12% nell’anno.

Il Documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società ed è altresì reso disponibile sul sito internet della Banca all’indirizzo www.volksbank.it nonché sul Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate autorizzato “e-market SDIR” www.emarketstorage.com. “È un passo fondamentale nella ricostruzione del rapporto con la base sociale, che mostra tangibilmente ai soci che rimangono fedeli alla Banca il valore generato dalla operazione di buyback”, afferma il Presidente Lukas Ladurner. “L’assegnazione gratuita di azioni ai soci è una modalità molto interessante di remunerazione, sia perché importante nel suo valore sia assoluto che percentuale, che perché fiscalmente neutra all’atto dell’assegnazione, anche alla luce del flusso di dividendi che la Banca è in grado di generare. Chi investe in azioni Banca Popolare dell’Alto Adige – Volksbank è un cassettista che ricerca un rendimento interessante e stabile per il suo investimento”, afferma il Direttore Generale di Volksbank, Alberto Naef.