PATT * FESTA EUREGIO: MARCHIORI – REPLICA A DAL RI: « PERSA UN’OCCASIONE PER TACERE DATO CHE NON ERA PRESENTE, OGGI AD ALA SI È RESPIRATA ARIA DI EUROPA »

19.14 - sabato 13 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Festa Euregio, Marchiori (Patt): “Oggi ad Ala si è respirata aria di Europa”. E sull’intervento del segretario Pd Dal Ri: “Persa un’ottima occasione per tacere dato che non era presente!”

“La clemenza del tempo e l’organizzazione impeccabile hanno consentito oggi di trasformare per davvero Ala nel cuore dell’Euregio.” Così il Segretario PATT Marchiori a margine della manifestazione che ha fatto tappa quest’anno nella città di velluto.

“Tantissime persone, soprattutto trentine, nonostante i numerosi impegni e le manifestazioni concomitanti, hanno dimostrato quanto il progetto di cooperazione transfrontaliera sia percepito come parte integrante della storia e del futuro di questa terra. Come cittadini, ma ma anche come esponenti del Partito Autonomista, abbiamo partecipato in massa a questa festa (oltre a tutti i vertici di Partito, infatti, erano presenti amministratori, i Movimenti giovanile e femminile e tantissimi militanti) consapevoli che l’Euregio rappresenta l’ideale a cui tendere perché in grado di unire una storia secolare a prospettive future per le giovani generazioni.”

“In tal senso – ha proseguito Marchiori – incoraggianti sono stati i discorsi dei tre presidenti di Trentino, Sudtirolo e Tirolo, incentrati proprio sul tema della coesistenza di identità e innovazione. Particolarmente toccante la scopertura della targa presso Palazzo Taddei che ricorda il passaggio di Andreas Hofer nel 1810 quando venne trasportato a Mantova per la sua esecuzione.

Durante la cerimonia i tre Presidenti hanno concordato su come l’esempio di Hofer debba rappresentare non solo il giusto tributo ad un Combattente per la Libertà, morto per difendere i propri ideali, ma un esempio e un monito per ricordarci che la nostra Autonomia, la nostra libertà, la pace e la convivenza non sono valori che si possono dare per scontati. Non a caso il motto dell’Euregio è <Uniti nella diversità>.

“Ecco perché – ha concluso il segretario Marchiori – appaiono del tutto fuori luogo le prese di posizione e le rivendicazioni di chi utilizza l’Euregio per fare campagna elettorale quando, alla manifestazione di oggi, non era presente né lui né gli esponenti provinciali del suo partito, a differenza di altri movimenti. In tal senso il segretario del PD ha perso un’ottima occasione per tacere. Speriamo che alla prossima festa dell’Euroregione, che sarà lontana da scadenze elettorali, possa essere presente così da non fermarsi solo alla sterile teoria, ma possa vedere come tutti i giorni l’Euregio si mette in pratica tra le persone comuni!“.