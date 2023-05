PD TRENTINO * EUREGIO – REPLICA A MARCHIORI: DAL RÌ, “ LA SUA È CONCEZIONE DEGENERATA DI AUTONOMIA, IN CUI CI HA FATTO SPROFONDARE IL PATT “

23.54 - sabato 13 maggio 2023

Premettendo che il PD Trentino era presente alla cerimonia di questa mattina con diversi suoi esponenti di spicco, in primis la parlamentare Sara Ferrari e che il segretario, che non poteva essere alla cerimonia, è passato ad Ala in serata, le parole di Marchiori dimostrano ancora una volta la concezione ormai completamente degenerata di Autonomia dentro cui ha fatto sprofondare l’ormai sedicente partito autonomista.

La dirigenza Patt non sa più come giustificare le proprie scelte davanti ai suoi elettori e quindi cerca l’attacco strumentale addirittura inventandosi presunte presenze o assenze altrui con frasi fatte e ribadendo principi che non possono assolutamente appartenere ad un partito alleato della destra più nazionalista e populista.

Il segretario Marchiori dimentica forse che il Pd del Trentino è sempre stato in prima fila nella battaglia per un Trentino sempre più autonomo e proiettato verso modelli di sviluppo diversi da quelli della Veneto e Lombardia leghiste.

Fino a qualche anno fa anche il PATT condivideva i principi di un’autonomia forte e solida che noi abbiamo sempre portato avanti e che continueremo ad affermare. Oggi registriamo invece che ben altre logiche, purtroppo di piccolissimo cabotaggio, sono riuscite

a far dimenticare tutti i valori e gli ideali che hanno contraddistinto una storica forza politica come il Partito Autonomista per decenni.