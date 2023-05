PD – TRENTINO * GIORNATA EUREGIO – REPLICA A FUGATTI: DAL RI, “ NO AD UN TRENTINO PARTE INTEGRANTE DELLA ‘MACROREGIONE PADANA’, IN SUBALTERNITÀ ED ULTIMA RUOTA DEL CARRO “

17.35 - sabato 13 maggio 2023

In questa giornata ci tengo a sottolineare l’importanza di sfruttare al meglio le potenzialità della nostra euroregione, che rappresenta un’opportunità di collaborazione e sviluppo comune tra il Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Tirolo austriaco.

L’Euregio è un importante strumento per il rafforzamento dell’autonomia speciale del Trentino e per la creazione di nuove sinergie tra i territori che vi appartengono. Del resto, le più grandi questioni che investono direttamente la nostra provincia, come il garantire un welfare esteso dentro alla crisi demografica, lo smaltimento dei rifiuti, la produzione di energia o la gestione dell’acqua, ma anche lo sviluppo economico sostenibile in territori montani, richiedono risposte che sono comuni dentro tutto l’Euregio. Grazie a questa collaborazione si possono quindi condividere esperienze e competenze per lo sviluppo di politiche comuni, in materia di ambiente, cultura, turismo e innovazione.

Tuttavia, in questa giornata, non posso non ricordare come chi oggi governa la nostra Provincia abbia dichiarato -e poi dimostrato nei fatti- come l’orizzonte a cui guarda non sia questo, ma quello di un Trentino parte integrante della “macroregione padana”, in completa subalternità e con il ruolo di ultima ruota del carro.

Una visione sbagliata: il Trentino ha una propria identità orografica, culturale, linguistica e storica, che deve essere valorizzata e preservata, e che richiede risposte innovative. L’Euregio è un’occasione unica per farlo, promuovendo la collaborazione tra i territori limitrofi, senza perdere di vista la propria identità e i propri valori.

Il nostro impegno è che le istituzioni provinciali, regionali e locali lavorino insieme per valorizzare al meglio le potenzialità dell’Euregio e per rafforzare l’autonomia speciale del Trentino, in modo da garantire un futuro di sviluppo e di benessere per tutti i cittadini e tutte le cittadine.

*

Il segretario del Partito Democratico del Trentino

Alessandro Dal Ri