FLP – TN/AA * CONSIGLIERI REGIONALI: VETRONE, « AUMENTI INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE SALARIALI? SÌ, CON EQUITÀ E PER TUTTI »

AUMENTI SALARIALI? Sì, CON EQUITÀ E PER TUTTI!

Apprendiamo dalle pagine dei giornali del disegno di legge del presidente del consiglio regionale del Trentino Alto Adige, Josef Noggler che modifica le indennità ed i rimborsi spese dei consiglieri regionali/provinciali.

Tale modifica comporterebbe un aumento dei compensi tra i 6.361 euro netti al mese fino a 7.138 euro. A questo si potrebbe aggiungere lo scatto automatico stipendiale già a partire dal prossimo gennaio 2024, stimato in un circa 13% in più.

Non è nostra intenzione entrare nei dettagli dell’argomento ma riteniamo che la proposta sia sbagliata e controproducente per l’immagine della stessa politica in generale. Soprattutto se si pensi alla difficile situazione economica che sta attraversando il Paese e l’intero mondo del lavoro.

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” intende portare a conoscenza dell’opinione pubblica che solo pochi giorni fa si è conclusa una faticosa trattativa sindacale riguardante tutto il personale dell’Ente Regione T.A.A., (circa 900 lavoratori tra Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Regione), che ha visto il rinnovo contrattuale fermo al biennio 2019/2021, con un aumento lordo stipendiale del 4,84%, a fronte di un’inflazione galoppante del 15% circa. Aumento in linea con i rinnovi contrattuali avvenuti nelle Province Autonome e nello Stato. Di più non si poteva fare…ci ha detto la parte Pubblica! Come pure, non si è riusciti ad aumentare neanche un centesimo di euro i buoni pasto del valore di € 7,00 con i quali oramai non acquisti più nulla…

Ebbene, ma allora, come si conciliano aumenti che riteniamo spropositati per i politici rispetto a tutto il mondo del lavoro? In sostanza, l’eventuale scatto automatico stipendiale stimato nel 13% circa, si avvicina molto al 15% dell’inflazione in essere. Come dire che i calcoli, per conto loro, li sanno fare!!!

A questo punto ci rivolgiamo a quella parte “sana” della politica affinché rimetta immediatamente nel cassetto tali “provocazioni” e pensi a legiferare con equità per tutti.

Giuseppe Vetrone

Segreteria Regionale FLP – Trentino Alto Adige