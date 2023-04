MEDIASET – RETEQUATTRO * “ DRITTO E ROVESCIO “: « FOCUS SU ORSA JJ4 E LA SUA CATTURA, OSPITE L’ASSESSORE PAT GIULIA ZANOTELLI (20/4) »

17.05 - mercoledì 19 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domani sera, giovedì 20 aprile, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in merito alla stretta attualità politica.

Nel corso della puntata, un approfondimento sul tema immigrazione, con la volontà del Governo di abolire la protezione speciale ai migranti e le relative polemiche che ne sono scaturite.

E ancora, un focus sull’orsa JJ4 che ha ucciso il runner in Trentino e sulla sua cattura, in attesa della camera di consiglio fissata per il prossimo 11 maggio che deciderà il futuro dell’animale.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Nicola Procaccini, Paola De Micheli, Susanna Ceccardi, Diana De Marchi, Giulia Zanotelli, Michela Vittoria Brambilla e Gianfranco Librandi.