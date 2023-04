ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI * EUTANASIA JJ4: ROCCHI, « DA ORDINE VETERINARI TRENTINO UNA LEZIONE SCIENTIFICA E DEONTOLOGICA PER TUTTI I POLITICI, GRAZIE »

16.45 - mercoledì 19 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Eutanasia JJ4, Rocchi: “ Da Ordine veterinari Trentino una lezione scientifica e deontologica per tutti i politici. Grazie!” Enpa ringrazia il presidente dell’Ordine dei veterinari del Trentino, Marco Ghedina, per la impeccabile dichiarazione con la quale si rifiuta di procedere all’eutanasia e con la quale sollecita tutti i veterinari del Trentino a non assumere alcuna iniziativa che possa provocare la morte di JJ4 per eutanasia. Le ragioni che adduce sono tutte motivazioni assolutamente oggettive e condivisibili: una lezione scientifica e deontologica, un ammonimento per tutti i politici.

