ON. CATTOI (LEGA) * SANITÀ: « FONDAMENTALE LAVORARE SUL NODO RISORSE UMANE, PER MIGLIORARE CURA E GESTIONE PAZIENTI »

12.07 - giovedì 17 novembre 2022

Sanità: Cattoi (Lega), valorizzarla per migliorare cura e gestione pazienti. “Valorizzare la Sanità intendendola non più come un costo, ma come un importante investimento. Ciò per consentire al nostro Ssn di raggiungere risultati che abbiano una ricaduta positiva sulla cura e la gestione dei pazienti. Condivido in questo senso le prospettive del board scientifico di Motore Sanità.

Fondamentale lavorare sul nodo risorse umane, pianificazione, programmazione della formazione e numero dei professionisti sanitari necessari a garantire la corretta copertura del servizio; altrettanto lo è il sostegno alla ricerca, anche in termini di sostenibilità economica, se non vogliamo che i migliori specialisti vadano oltre confine: sostenere la ricerca significa impegnarsi a cambiare paradigma e considerare certe tipologie di spesa sanitaria come investimento per non inibire la ricerca, ma al contrario per promuoverla e metterla a disposizione dei pazienti”.

Così la deputata della Lega Vanessa Cattoi, membro della commissione Bilancio, a margine dell’evento organizzato a Roma da Motore Sanità.