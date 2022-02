RAI 3 – ” MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ “: « LA CRISI IN UCRAINA, IL RISCHIO DI UN’INVASIONE RUSSA E L’IMPATTO SUI COSTI DELL’ENERGIA »

12:41 - 13/02/2022

La crisi in Ucraina, il rischio di un’invasione russa e l’impatto sui costi dell’energia; la nuova fase della pandemia dopo lo stop all’obbligo delle mascherine all’aperto e la riapertura delle discoteche; il rapporto della magistratura con la politica e l’opinione pubblica a 30 anni da Tangentopoli.

Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 13 febbraio, a partire dalle 14.30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il ministro della Salute Roberto Speranza, l’ex magistrato Gherardo Colombo, il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, il vice presidente esecutivo dell’Ispi Paolo Magri.