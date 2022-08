ANGELI (LEGA) * SICUREZZA COMUNE ROVERETO (TN): « IL SINDACO VALDUGA CITA IL DANNO D’IMMAGINE? NOI A DISPOSIZIONE PER AIUTARLO AD AFFRONTARE IL PROBLEMA »

14.29 - sabato 27 agosto 2022

ANGELI: “VALDUGA CITA IL DANNO D’IMMAGINE PER ROVERETO? SA CHE LA LEGA E’ A DISPOSIZIONE PER AIUTARLO AD AFFRONTARE IL PROBLEMA SICUREZZA. BASTA CHE ACCETTI IL NOSTRO AIUTO”

Sinceramente non capiamo il motivo per cui il Sindaco Valduga possa attaccare Salvini che ha mostrato una situazione obiettiva e che è palpabile tra le vie di Rovereto da anni. Direi che quando si deve parlare di danno d’immagine lo si dovrebbe associare a coloro che causano effettivamente il danno, non riducendo la cosa a una discussione politica, ignorando baby gang o “risorse” che si mettono a danneggiare le auto delle forze dell’ordine.

Noi come Lega avevamo presentato anche l’anno scorso un documento in merito alla sicurezza, documento che era stato respinto dalla maggioranza, inoltre sono numerose le denunce fatte nel corso degli anni dal sottoscritto e dall’attuale Capogruppo in Consiglio provinciale della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio, relativamente al fenomeno degli accattoni presenti in centro e che provenivano da altre realtà. Sul tema ovviamente è meglio non ricordare quanto sta succedendo nella zona lungo Leno destro dove gang dedite con tutta probabilità allo spaccio di chissà quali sostanze imperversano. A riguardo ci teniamo a sottolineare che da parte nostra non vuole esserci un atto di accusa nei confronti del Sindaco perché il rimpallo di dichiarazioni non aiuta i roveretani che ormai hanno paura di denunciare il clima di insicurezza che si vive a Rovereto, invitiamo solo il Sindaco ad accettare quell’aiuto che gli è stato offerto – anche di recente – dall’Onorevole del nostro collegio, Vanessa Cattoi, al fine di trovare una soluzione per il bene non di una fazione, ma dell’intera cittadinanza che vuole stare tranquilla e chiede di vivere la città in sicurezza.

Chiedere supporto – in conclusione – non è a nostro avviso un atto di debolezza, quanto di forza.

Cons. Com. Angeli