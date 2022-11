14.14 - domenica 06 novembre 2022

È in programma lunedì 14 novembre 2022 alle ore 10,30 presso Sala Conferenze Fondazione Caritro, ingresso da via Garibaldi, Trento la Banca d’Italia organizzerà un incontro riservato ai giornalisti in cui verranno presentati i principali contenuti del rapporto “L’economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Aggiornamento congiunturale”.