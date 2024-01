VICEPRESIDENTE PAT GEROSA: PLANTIGRADI: « VOTAZIONE DDL “ORSO”, SOLO GLI ESPERTI HANNO COMPETENZE PER GIUSTE VALUTAZIONI »

17.11 - venerdì 19 gennaio 2024

DDL “Orso” le valutazioni della Vicepresidente sulla votazione odierna.

A seguito dell’analisi del DDL nei brevi tempi a disposizione per tutti gli approfondimenti necessari, ricordando che la sua presentazione è stata fatta in giunta solo poco più di una settimana fa (per dovere di cronaca nei confronti di chi, strumentalmente, ha cercato di far apparire le cose diverse da come sono), e di confronto con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, in condivisione con quest’ultimo ho votato favorevolmente, se pur con riserva.

La decisione è conseguente alla presenza nel testo, che modifica il testo licenziato la scorsa estate, dell’inserimento di un forte collegamento/riferimento alle valutazioni del mondo tecnico-scientifico, di fatto ciò che ho sempre chiesto e che ho sempre sottolineato: solo gli esperti infatti, che non agiscono in base a fatti di cronaca o all’andamento del dibattito pubblico, hanno le competenze adeguate per fare le giuste valutazioni con le opportune motivazioni.

Contestualmente alla votazione ho anticipato che ci riserveremo comunque, come gruppo di Fratelli d’Italia, di presentare emendamenti al testo.

Dott.ssa Francesca Gerosa

Vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità della Provincia Autonoma di Trento