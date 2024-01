RAI 3 – ” AGORÀ ” * 10 GENNAIO ORE 08.00 « SOSPENSIONE DI POZZOLO / CASO SGARBI / REVISIONE PROCESSO STRAGE ERBA (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

07.41 - mercoledì 10 gennaio 2024

“Agorà”. La sospensione di Pozzolo, il caso Sgarbi e la revisione del processo per la strage di Erba. La sospensione del deputato Pozzolo dal gruppo di FdI alla Camera, la cancellazione del reato di abuso d’ufficio, il caso che coinvolge Vittorio Sgarbi, la clamorosa revisione del processo per la strage di Erba, un confronto sulle disuguaglianze sociali in Italia. Sono questi i principali temi di “Agorà”, in onda mercoledì 10 gennaio alle 8.00 su Rai 3. Ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Dario Nardella, Pd; Luca Toccalini, Lega; Mariolina Sattanino, giornalista; Claudio Brachino, direttore “Il Settimanale”; Claudio Cerasa, direttore “Il Foglio”; Pietro Senaldi, condirettore “Libero”; Chiara Saraceno, sociologa; Alessandro Plateroti, direttore editoriale NewsMondo.it; Nicola Lagioia, scrittore.